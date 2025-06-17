Чемезов сообщил Путину об уменьшении объемов производства титана

Сергей Чемезов и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Объемы титанового производства госкорпорации «Ростех» уменьшились после закрытия совместного предприятия с Boeing, однако американская компания тоже понесла ущерб, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Отчет о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолетные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с Boeing, к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились», — сказал Чемезов.

«Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?» — спросил Путин.

Чемезов согласился, отметив, что американцы привезли большое количество современных станков. Также, по словам Чемезова, было создано целое производство, в частности пять «суперсовременных сплавов» для авиационной промышленности, при этом глава «Ростеха» отметил, что интеллектуальной собственностью стороны владеют поровну.

В корпорацию «Ростех» входит предприятие «ВСМПО-Ависма», которое является крупнейшим в мире производителем титана. Совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и Boeing начало работу в 2009 году.

В ноябре 2021 года компании подписали меморандум о расширении стратегического партнерства, согласно которому ВСМПО оставалась крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. В марте 2022 года Boeing приостановил сотрудничество с «ВСМПО-Ависма» и перестал закупать титан в России.