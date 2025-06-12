Президент Индонезии посетит ПМЭФ и встретится с Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил официальный представитель МИД Индонезии Роллиансьях Сумират, пишет The Jakarta Post.
ПМЭФ состоится 18–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Индонезийский лидер вместе с делегатами прилетит в Москву 18 июня, отметил Сумират.
«На двусторонней встрече будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также состоится дискуссия лидеров по региональным и глобальным вопросам, вызывающим обеспокоенность», — сказал представитель индонезийского МИДа.
Кроме того, Субианто встретится с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Свое намерение приехать в Россию и принять участие в ПМЭФ президент Индонезии подтвердил в марте.
В 2024 году участие в мероприятиях ПМЭФ приняли 21,8 тыс. человек из 139 стран и территорий. Санкт-Петербург посетили руководители четырех государств: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, занимавший тогда пост президента Республики Абхазия Аслан Бжания и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.
По словам замглавы российского МИДа Александра Панкина, в 2025 году мероприятие посетят «много профильных министров», парламентских лидеров и руководителей международных организаций. В частности, на форуме выступит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он станет экспертом дискуссии «Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей».
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов