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ПМЭФ-2025 ,  
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Президент Индонезии посетит ПМЭФ и встретится с Путиным

Сюжет
ПМЭФ-2025
Прабово Субианто
Прабово Субианто (Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил официальный представитель МИД Индонезии Роллиансьях Сумират, пишет The Jakarta Post.

ПМЭФ состоится 18–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Индонезийский лидер вместе с делегатами прилетит в Москву 18 июня, отметил Сумират.

«На двусторонней встрече будут обсуждаться вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также состоится дискуссия лидеров по региональным и глобальным вопросам, вызывающим обеспокоенность», — сказал представитель индонезийского МИДа.

Кроме того, Субианто встретится с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Свое намерение приехать в Россию и принять участие в ПМЭФ президент Индонезии подтвердил в марте.

Путин примет участие в ПМЭФ
Политика
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Санкт-Петербург,&nbsp;2024 год

В 2024 году участие в мероприятиях ПМЭФ приняли 21,8 тыс. человек из 139 стран и территорий. Санкт-Петербург посетили руководители четырех государств: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва, занимавший тогда пост президента Республики Абхазия Аслан Бжания и президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

По словам замглавы российского МИДа Александра Панкина, в 2025 году мероприятие посетят «много профильных министров», парламентских лидеров и руководителей международных организаций. В частности, на форуме выступит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он станет экспертом дискуссии «Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей».

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