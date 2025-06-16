Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле надеются, что ограничение авиасообщения не скажется на участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гостей, в том числе из арабских стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Высокие гости как правило прибывают на специальных рейсах. Но есть реальность, в которой мы все живем. Будем смотреть, как развиваются события» — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможные задержки с прибытием арабских участников ПМЭФ.

«Мы надеемся, что этого не произойдет» — уточнил пресс-секретарь главы государства.

ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге и соберет делегации из более чем 90 стран.

Израильские военные в ночь на 13 июня нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Израиль объяснил атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран закрыл свое воздушное пространство и в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Обмен ударами продолжился и в последующие дни.