Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ
В Кремле надеются, что ограничение авиасообщения не скажется на участии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) гостей, в том числе из арабских стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Высокие гости как правило прибывают на специальных рейсах. Но есть реальность, в которой мы все живем. Будем смотреть, как развиваются события» — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможные задержки с прибытием арабских участников ПМЭФ.
«Мы надеемся, что этого не произойдет» — уточнил пресс-секретарь главы государства.
ПМЭФ-2025 пройдет 18–21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге и соберет делегации из более чем 90 стран.
Израильские военные в ночь на 13 июня нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Израиль объяснил атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран закрыл свое воздушное пространство и в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Обмен ударами продолжился и в последующие дни.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных
Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта
Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде
Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем
При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео
Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника
Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»
«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов