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АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд

АвтоВАЗ зарегистрировал специализирующийся на фургонах бренд SKM
Рабочие на заводе компании ОАО &laquo;АвтоВАЗ&raquo; в Тольятти
Рабочие на заводе компании ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти (Фото: Игорь Генералов / РБК)

Производитель автомобилей АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак SKM, сведения о нем появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Права на товарный знак действуют до 2034 года. Цвета логотипа — серый и алый, говорится в базе.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В начале марта 2025 года АвтоВАЗ объявил о появлении на российском рынке новой марки SKM. Под этим брендом будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Они расширят коммерческую линейку компании и займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.

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