АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд
Производитель автомобилей АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак SKM, сведения о нем появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Права на товарный знак действуют до 2034 года. Цвета логотипа — серый и алый, говорится в базе.
В начале марта 2025 года АвтоВАЗ объявил о появлении на российском рынке новой марки SKM. Под этим брендом будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Они расширят коммерческую линейку компании и займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.
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