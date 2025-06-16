АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд

Рабочие на заводе компании ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти (Фото: Игорь Генералов / РБК)

Производитель автомобилей АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак SKM, сведения о нем появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Права на товарный знак действуют до 2034 года. Цвета логотипа — серый и алый, говорится в базе.

В начале марта 2025 года АвтоВАЗ объявил о появлении на российском рынке новой марки SKM. Под этим брендом будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Они расширят коммерческую линейку компании и займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.