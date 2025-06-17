Премьер Канады прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7. Видео
Премьер-министр Канады Марк Карни прервал сессию вопросов и ответов президента Дональда Трампа с журналистами на саммите G7. Когда Трамп начал говорить, Карни перебил его. В этом году встреча «Большой семерки» проходит в регионе Кананаскис в Канаде, канадские власти выступают организаторами мероприятия.
«Если вы не возражаете, я просто воспользуюсь своей ролью, так сказать, председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой, а затем нам действительно нужно начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов», — сказал он журналистам.
Затем Карни проводил их из зала заседаний. Mail Online отмечает, что это произошло менее чем через восемь минут после начала разговора с Трампа с журналистами, хотя президент, казалось, был готов продолжать.
Трамп покинул саммит G7 на день раньше — Белый дом объяснил это ситуацией на Ближнем Востоке. Макрон в то же время заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако Трамп заявил, что «Эмманюэль все путает».
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов