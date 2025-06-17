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Политика ,  
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Премьер Канады прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7. Видео

Премьер Канады Карни прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

Премьер Канады прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7. Видео
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Премьер-министр Канады Марк Карни прервал сессию вопросов и ответов президента Дональда Трампа с журналистами на саммите G7. Когда Трамп начал говорить, Карни перебил его. В этом году встреча «Большой семерки» проходит в регионе Кананаскис в Канаде, канадские власти выступают организаторами мероприятия.

«Если вы не возражаете, я просто воспользуюсь своей ролью, так сказать, председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой, а затем нам действительно нужно начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов», — сказал он журналистам.

Затем Карни проводил их из зала заседаний. Mail Online отмечает, что это произошло менее чем через восемь минут после начала разговора с Трампа с журналистами, хотя президент, казалось, был готов продолжать.

Трамп покинул саммит G7 на день раньше — Белый дом объяснил это ситуацией на Ближнем Востоке. Макрон в то же время заявил, что ведутся переговоры о прекращении огня между Израилем и Ираном. Однако Трамп заявил, что «Эмманюэль все путает».

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Алина Нафикова
Дональд Трамп G7 Канада Марк Карни США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Карни фото
Марк Карни
политик, премьер-министр Канады
16 марта 1965 года
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