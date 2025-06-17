Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом

Песков: пока понимания о следующем раунде переговоров с Украиной нет

Российско-украинские переговоры в Стамбуле (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

У Москвы пока нет понимания, когда состоится следующий раунд переговоров с Украиной, но в ближайшее время такое понимание может появиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он отметил, что российская сторона выполнила все свои договоренности, заключенные на предыдущей встрече делегаций в Турции.

«Проделана значительная работа по выполнению договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила данные ею обещания», — сказал Песков. По его словам, в ближайшее время «наступит черед выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы».

Накануне, 16 июня, Песков уже говорил, что все еще нет ясности насчет точной даты продолжения переговоров, однако не исключил, что новую встречу можно будет провести в Турции на той же площадке, как в прошлый раз.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Российскую делегацию, как и прежде, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинской группой переговорщиков руководил министр обороны Рустем Умеров. Встреча продлилась чуть больше часа.

Стороны обменялись меморандумами с изложением своего видения урегулирования конфликта, а также договорились об обмене пленными и телами погибших.