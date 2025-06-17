 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом

Песков: пока понимания о следующем раунде переговоров с Украиной нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

У Москвы пока нет понимания, когда состоится следующий раунд переговоров с Украиной, но в ближайшее время такое понимание может появиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он отметил, что российская сторона выполнила все свои договоренности, заключенные на предыдущей встрече делегаций в Турции.

«Проделана значительная работа по выполнению договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российская сторона полностью выполнила данные ею обещания», — сказал Песков. По его словам, в ближайшее время «наступит черед выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы».

Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне, 16 июня, Песков уже говорил, что все еще нет ясности насчет точной даты продолжения переговоров, однако не исключил, что новую встречу можно будет провести в Турции на той же площадке, как в прошлый раз.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Российскую делегацию, как и прежде, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинской группой переговорщиков руководил министр обороны Рустем Умеров. Встреча продлилась чуть больше часа.

Стороны обменялись меморандумами с изложением своего видения урегулирования конфликта, а также договорились об обмене пленными и телами погибших.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Дмитрий Песков Кремль Украина Военная операция на Украине переговоры в Стамбуле
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, министр обороны Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Песков заявил о нежелании Израиля принимать посреднические услуги
Политика
Песков сослался на реальность в сфере ограничений полетов и гостей ПМЭФ
Политика
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА Спорт, 14:36
Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов Политика, 14:36
Axios назвал причину отказа Трампа поддержать ликвидацию аятоллы Хаменеи Политика, 14:28
Госдума приняла закон об ограничении англицизмов Политика, 14:27
Гендиректор Spotify инвестировал в оборонный стартап с ИИ €600 млн Бизнес, 14:23
Мантуров ответил на вопрос о возвращении Hyundai и Toyota в Россию Авто, 14:19
Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ Политика, 14:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп уронил «очень важное» соглашение с Британией. Видео Политика, 14:15
В Citi предрекли обвал цен на золото вплоть до $2500 за унцию в 2026 году Инвестиции, 14:15
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 14:13
Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле Спорт, 14:02
Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом Политика, 14:00
В СК «Согласие» показали статистику по ДМС за 5 месяцев 2025 года РБК Компании, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00