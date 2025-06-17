Новак заявил об отсутствии в базовом сценарии варианта отмены санкций
В базовый вариант прогноза экономического развития России, который утвердило правительство, не был заложен сценарий отмены или ослабления санкций, заявил в интервью для издания «Ведомости» вице-премьер России Александр Новак.
Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли у правительства сценарий развития экономики, при котором санкции против России смягчаются. Новак отметил, что такой сценарий власти действительно предусмотрели, однако он не основной.
«Такой сценарий есть в числе многих прогнозов, разработанных Минэкономразвития, но он не является основным. В базовом сценарии прогноза, утвержденном правительством, не закладывается резких изменений с точки зрения санкционного давления», — сказал Новак.
несмотря на санкции, введенные против российской энергетической отрасли. Новак отметил, что в этой отрасли «будут сложности, которые нужно преодолевать». По его словам, рынок СПГ в России продолжает успешно функционировать и развиваться, внедрять современные технологии.
Сама Россия считает незаконными санкции ЕС против СПГ-отрасли, Кремль, как подчеркнул Новак, не признает эти ограничения.
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