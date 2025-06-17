Новак заявил об отсутствии в базовом сценарии варианта отмены санкций

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В базовый вариант прогноза экономического развития России, который утвердило правительство, не был заложен сценарий отмены или ослабления санкций, заявил в интервью для издания «Ведомости» вице-премьер России Александр Новак.



Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли у правительства сценарий развития экономики, при котором санкции против России смягчаются. Новак отметил, что такой сценарий власти действительно предусмотрели, однако он не основной.



«Такой сценарий есть в числе многих прогнозов, разработанных Минэкономразвития, но он не является основным. В базовом сценарии прогноза, утвержденном правительством, не закладывается резких изменений с точки зрения санкционного давления», — сказал Новак.

Читайте РБК в Telegram.