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Война санкций ,  
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Новак заявил об отсутствии в базовом сценарии варианта отмены санкций

Сюжет
Война санкций
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В базовый вариант прогноза экономического развития России, который утвердило правительство, не был заложен сценарий отмены или ослабления санкций, заявил в интервью для издания «Ведомости» вице-премьер России Александр Новак.

Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли у правительства сценарий развития экономики, при котором санкции против России смягчаются. Новак отметил, что такой сценарий власти действительно предусмотрели, однако он не основной.

«Такой сценарий есть в числе многих прогнозов, разработанных Минэкономразвития, но он не является основным. В базовом сценарии прогноза, утвержденном правительством, не закладывается резких изменений с точки зрения санкционного давления», — сказал Новак.

Новак заявил, что Россия станет главным экспортером нефти и газа в Азию
Бизнес
Александр Новак
Ранее, в июле 2024 года, вице-премьер сообщил, что Россия сможет продать свой сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на санкции, введенные против российской энергетической отрасли. Новак отметил, что в этой отрасли «будут сложности, которые нужно преодолевать». По его словам, рынок СПГ в России продолжает успешно функционировать и развиваться, внедрять современные технологии.

Сама Россия считает незаконными санкции ЕС против СПГ-отрасли, Кремль, как подчеркнул Новак, не признает эти ограничения.

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Полина Дуганова
Александр Новак санкции санкции против России Минэкономразвития Россия
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
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