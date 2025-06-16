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Политика ,  
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Истребители перехватили самолет рядом с саммитом G7 в Канаде

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Истребители NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) перехватили частный самолет во временной бесполетной зоне над районом Кананаскис в канадской провинции Альберта, где проходит саммит стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил канадский телеканал CBC News со ссылкой на пресс-службу объединенной группы по обеспечению безопасности саммита G7.

К нарушителю временных воздушных ограничений были направлены истребители CF-18 Hornet, уточнил телеканал. Военные предприняли «многочисленные шаги, чтобы привлечь внимание пилота». После установления контакта он самостоятельно приземлился и сдался канадской полиции.

«Каждый пилот обязан убедиться в отсутствии ограничений в воздушном пространстве, где собирается летать», — цитирует CBC News заявление пресс-службы.

Временные ограничения воздушного пространства над Кананаскисом и вокруг международного аэропорта Калгари действуют с утра субботы, 14 июня. Они продлятся до полуночи вторника, 17 июня.

Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде
Политика
Дональд Трамп (слева)

Саммит G7 в курортном районе Кананаскис открылся 15 июня. В «Группу семи» помимо принимающей страны входят Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония. Встреча стала юбилейной — 50 лет назад во Франции прошел первый саммит руководителей развитых государств. Лидеры стран G7 обсуждают в Кананаскисе вопросы международной торговли и безопасности, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке.

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Денис Малышев
Канада NORAD истребители саммит G7
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