 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Донецке прогремела серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Глава Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале сообщил о громких звуках в Донецке и призвал жителей города быть осторожными. В городе прогремело по меньшей мере десять мощных взрывов, сообщает ТАСС.

В городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО), отмечает агентство. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя Донецка
Политика

Ранее, 15 июня, шестеро подростков в Донецке пострадали после детонации ударного беспилотника. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

В результате инцидента пострадали пять девочек и один мальчик — все в возрасте от 12 до 15 лет. Они получили ранения средней степени тяжести. Всем детям оперативно была оказана медицинская помощь.

В результате взрыва также были повреждены фасад здания, окна и припаркованный автомобиль.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Донецк взрывы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Уроженца Донецка объявили в розыск после атаки БПЛА на Иркутскую область
Политика
ФСБ предотвратила попытку подростка устроить теракт в донецкой школе
Политика
Жителя Донецка осудили на 20 лет за подрыв локомотивов в депо Мелитополя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Почему богатые россияне заинтересовались личными фондами в ДубаеПодписка на РБК, 10:01
19 июня пройдет сессия «Создавая будущее» Events, 10:01
4 примера манипуляций с KPI и 5 советов, как их избежатьПодписка на РБК, 09:53
«Нефть по $90, доллар по ₽76»: cценарии конфликта между Ираном и ИзраилемПодписка на РБК, 09:51
Названы регионы — лидеры по росту стоимости частных домов Недвижимость, 09:48
Press TV опубликовал фото горящих танкеров вблизи Ормузского пролива Политика, 09:47
ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана Политика, 09:33
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В Донецке прогремела серия взрывов Политика, 09:29
На Украине заявили об атаках на объекты инфраструктуры в Киеве и Одессе Политика, 09:21
Иран нанес удар по Тель-Авиву Политика, 09:20
Власти Тюменской области объяснили ограничение мобильного интернета Общество, 09:17
Капкан наставничества: как прогрессивные руководители тонут в операционкеПодписка на РБК, 09:02
Какие риски увидело правительство в новом подходе к борьбе с инсайдамиПодписка на РБК, 09:01