ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя Донецка
Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Донецка, подозреваемого в подготовке диверсий. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на официального представителя УФСБ Арину Клепанову.
По данным ведомства, мужчина изъял из заранее оборудованного тайника компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Действовал задержанный по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, отметили в ФСБ.
Следственное подразделение спецслужбы возбудило уголовное дело по пп. «а», «в», ч. 3 ст. 222.1 УК — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Максимальное наказание по этой части статьи — 12 лет лишения свободы.
В середине января сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя за публичные призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях.
По данным ведомства, женщина неоднократно публиковала в своих социальных сетях «призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности».
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