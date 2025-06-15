Шестеро подростков пострадали в Донецке в результате детонации дрона ВСУ

Шестеро подростков пострадали в результате детонации ударного беспилотника ВСУ в Ленинском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 г.р., две девочки 2011 г.р., девочка 2009 г.р. и мальчик 2009 г.р.», — говорится в сообщении.

По данным местных властей, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Также в результате детонации дрона были повреждены фасад и остекление здания и автомобиль.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Ранее, 10 июня, в результате атаки дронов на поселок Марьино в Рыльском районе Курской области пострадали три ребенка.

Семилетняя девочка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. Пострадали также два мальчика: у девятилетнего травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног. Пострадавших осмотрели врачи, после чего доставили в больницу Курска. Медики заявили, что угрозы для жизни детей нет.