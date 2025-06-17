При пожаре в квартире в Королеве погибли трое взрослых и двое детей

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В результате пожара в жилом доме в Подмосковье погибли трое взрослых и двое детей семи и четырех лет, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Пожар начался в на четвертом этаже жилого дома в Королеве в трехкомнатной квартире. Сотрудникам МЧС с помощью трехколенной лестницы удалось спасти из огня женщину, с соседних этажей были эвакуированы трое детей.

«К сожалению, погибли 3 взрослых, дети 7 и 4 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь был ликвидирован на 30 кв.м.

Ранее, утром 13 июня, пожар произошел в частном доме в Подмосковье в поселке Куровское. В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела пятерых несовершеннолетних: одномесячного младенца и четырех детей в возрасте одного, девяти, а также 11 и 17 лет. Единственная выжившая — женщина, находившаяся в доме, была госпитализирована еще до прибытия пожарных.

По предварительным данным СК, возгорание могло произойти из-за перегрузки электросети — в момент пожара в доме были подключены несколько бытовых приборов.