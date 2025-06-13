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СК назвал возможную причину пожара, повлекшего смерть пяти детей

СК: короткое замыкание могло стать причиной пожара и гибели детей в Куровском
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погибли пятеро детей, могло стать замыкание электропроводки из-за перегруза электросетей, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Это могло случиться из-за включенных в сеть бытовых приборов, уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты завершили осмотр места трагедии. В СК отметили, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

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Утром 13 июня в МЧС сообщили, что в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа загорелся дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела несовершеннолетних: одномесячного младенца и детей в возрасте одного года, 9, 11 и 17 лет. В доме также находилась женщина, которую госпитализировали до прибытия спасателей.

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Полина Дуганова
пожар Московская область Следственный комитет Дети
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