СК назвал возможную причину пожара, повлекшего смерть пяти детей

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погибли пятеро детей, могло стать замыкание электропроводки из-за перегруза электросетей, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Это могло случиться из-за включенных в сеть бытовых приборов, уточнили в ведомстве.



Следователи и криминалисты завершили осмотр места трагедии. В СК отметили, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

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