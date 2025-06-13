При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей

В результате пожара в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей, среди которых младенец, сообщает пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале.



Частный жилой дом загорелся в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа. При тушении пожара спасатели обнаружили тела несовершеннолетних: одномесячного младенца и детей в возрасте одного года, 9, 11 и 17 лет. Находившуюся в доме женщину госпитализировали до прибытия спасателей. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать возгорание, причины которого пока не называются.



«Открытое горение ликвидировано на 72 квадратах. Тушение продолжают 16 огнеборцев и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.