При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей
В результате пожара в частном доме в Подмосковье погибли пятеро детей, среди которых младенец, сообщает пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале.
Частный жилой дом загорелся в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа. При тушении пожара спасатели обнаружили тела несовершеннолетних: одномесячного младенца и детей в возрасте одного года, 9, 11 и 17 лет. Находившуюся в доме женщину госпитализировали до прибытия спасателей. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать возгорание, причины которого пока не называются.
«Открытое горение ликвидировано на 72 квадратах. Тушение продолжают 16 огнеборцев и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.
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