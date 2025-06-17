Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль по земле
Посольство Китая в Израиле порекомендовало гражданам КНР побыстрее покинуть ближневосточное государство через сухопутные пограничные пункты, передает Reuters со ссылкой на сообщение посольства в WeChat.
Конфликт Израиля с Ираном обостряется, растет число жертв среди гражданского населения, воздушное пространство страны закрыто, отметили в дипмиссии.
Стороны обмениваются ударами после того, как Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, обвинив Тегеран в приближении к созданию ядерного оружия. Иран отверг обвинения и объявил об операции «Истинное обещание 3».
В обеих странах общее число жертв конфликта превышает 200 человек (большинство в Иране), раненых — более 1,5 тыс. (также большинство в Иране).
Вечером накануне, 16 июня, Иран начал девятую волну операции «Истинное обещание 3», сообщал Корпус стражей исламской революции (КСИР), подчеркнув, что будет «атаковать противника до рассвета». ЦАХАЛ всю ночь на 17 июня сообщал о сиренах, сигнализировавших о приближении иранских ракет, и призывал местных граждан прятаться в укрытия.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео
Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели
Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе
В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США
Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов