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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль по земле

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Противостояние Израиля и Ирана
Посольство Китая в Израиле
Посольство Китая в Израиле (Фото: сервис Google Street View)

Посольство Китая в Израиле порекомендовало гражданам КНР побыстрее покинуть ближневосточное государство через сухопутные пограничные пункты, передает Reuters со ссылкой на сообщение посольства в WeChat.

Конфликт Израиля с Ираном обостряется, растет число жертв среди гражданского населения, воздушное пространство страны закрыто, отметили в дипмиссии.

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Стороны обмениваются ударами после того, как Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, обвинив Тегеран в приближении к созданию ядерного оружия. Иран отверг обвинения и объявил об операции «Истинное обещание 3».

В обеих странах общее число жертв конфликта превышает 200 человек (большинство в Иране), раненых — более 1,5 тыс. (также большинство в Иране).

Вечером накануне, 16 июня, Иран начал девятую волну операции «Истинное обещание 3», сообщал Корпус стражей исламской революции (КСИР), подчеркнув, что будет «атаковать противника до рассвета». ЦАХАЛ всю ночь на 17 июня сообщал о сиренах, сигнализировавших о приближении иранских ракет, и призывал местных граждан прятаться в укрытия.

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