Армия Израиля вновь сообщила о запущенных Ираном ракетах
Иран вновь запустил ракеты в сторону Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.
О приближающихся ракетах оповестили сирены в нескольких районах на севере Израиля, говорится в сообщении, опубликованном в 4:33 по мск.
При этом двумя минутами ранее ЦАХАЛ отчитывался об обнаружении ракет, запущенных из Ирана в направлении Израиля, сообщив, что задействовал силы обороны для перехвата летящего оружия.
Звуки тревоги разносились по Хайфе и прилегающим районам на севере, включая Кейсарию, уточняет The Times of Israel.
Местным жителям было приказано спрятаться в убежище и не покидать их. Уже в 4:47 военные проинформировали о возможности покидать охраняемые территории на севере Израиля. В службах быстрого реагирования отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
О звуках сирен, предупреждающих о приближении иранских ракет, ЦАХАЛ сообщает всю ночь 17 июня.
Вечером накануне, 16 июня, Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что до рассвета будет атаковать ракетами Израиль. Тегеран начал тогда девятую волну операции «Истинное обещание-3».
Израиль 16 июня сообщил о завершении первого этапа военной операции «Восстающий лев» против Ирана. Вечером израильские военные атаковали некоторые районы иранской столицы, под удар попало здание государственного телеканала Ирана (IRIB), репортер убежал от камеры после взрыва во время прямой трансляции, сообщало AP.
В результате удара тогда погибли не менее восьми человек. IRIB сообщил о смерти сотрудницы.
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