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Военная операция на Украине ,  
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В аэропортах Калуги и Тамбова ограничили полеты

Росавиация: в аэропортах Калуги и Тамбова ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт Калуги ограничил работу
Общество

Кроме того, рейсы приостановили и в аэропорту Тамбова. Ограничения введены для «обеспечения безопасности полетов гражданских» самолетов, пояснил Кореняко.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе введена опасность атаки дронов. О красном уровне «угрозы атаки БПЛА» информировал и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

В субботу, 15 июня, в Калуге также ограничили работу аэропорта. Меры действовали тогда около 30 минут. Ограничения в воздушной гавани Тамбова действовали ранним утром 15 июня около двух часов.

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