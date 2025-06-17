Росавиация: в аэропортах Калуги и Тамбова ограничили полеты

В аэропортах Калуги и Тамбова ограничили полеты

В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кроме того, рейсы приостановили и в аэропорту Тамбова. Ограничения введены для «обеспечения безопасности полетов гражданских» самолетов, пояснил Кореняко.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе введена опасность атаки дронов. О красном уровне «угрозы атаки БПЛА» информировал и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

В субботу, 15 июня, в Калуге также ограничили работу аэропорта. Меры действовали тогда около 30 минут. Ограничения в воздушной гавани Тамбова действовали ранним утром 15 июня около двух часов.