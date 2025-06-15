Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Пензы
В аэропорту Пензы временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
До этого, в 9:30 мск, ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска.
В Татарстане в половине седьмого утра ввели режим «Беспилотная опасность». Спустя два с половиной часа, в 9:00 мск, власти республики отметили, что опасность все еще сохраняется.
Минобороны сообщало о перехвате силами ПВО ночью шести украинских дронов над Белгородской и Орловской областями. Позже в ведомстве проинформировали об уничтожении БПЛА самолетного типа над Крымом.
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