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Военная операция на Украине ,  
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Ограничения на прием и выпуск лайнеров ввели в аэропорту Пензы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: airport58.ru
Фото: airport58.ru

В аэропорту Пензы временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

До этого, в 9:30 мск, ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Казани, Нижнекамска.

В Татарстане в половине седьмого утра ввели режим «Беспилотная опасность». Спустя два с половиной часа, в 9:00 мск, власти республики отметили, что опасность все еще сохраняется.

Над двумя российскими регионами ночью сбили шесть дронов
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Минобороны сообщало о перехвате силами ПВО ночью шести украинских дронов над Белгородской и Орловской областями. Позже в ведомстве проинформировали об уничтожении БПЛА самолетного типа над Крымом.

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Софья Полковникова
Пенза аэропорты приостановка полетов
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