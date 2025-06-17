Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
На севере Киева работают системы ПВО, сообщает мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Силы противовоздушной обороны действуют в Оболони, местности в Киеве, расположенной на правом берегу Днепра. «Суспільне» передает о взрывах в Киеве.
Тревогу также объявляли в Одессе, информировал мэр Геннадий Труханов, ночью 17 июня ее отменили.
В ночь на 16 июня Кличко также сообщал о работе систем ПВО, но на левом берегу Днепра. «Суспільне» тогда писало, что в столице Украины слышны взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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