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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о работе ПВО
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Военная операция на Украине

На севере Киева работают системы ПВО, сообщает мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны действуют в Оболони, местности в Киеве, расположенной на правом берегу Днепра. «Суспільне» передает о взрывах в Киеве.

Тревогу также объявляли в Одессе, информировал мэр Геннадий Труханов, ночью 17 июня ее отменили.

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В ночь на 16 июня Кличко также сообщал о работе систем ПВО, но на левом берегу Днепра. «Суспільне» тогда писало, что в столице Украины слышны взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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