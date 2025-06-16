В Киеве были слышны взрывы, сработала ПВО

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

На левом берегу Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

О звуках взрывов в Киеве и Сумах также сообщает украинское издание «Суспільне».

В ночь на 15 июня российские военные нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области Украины, который, по информации Минобороны, снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.

В атаке было задействовано высокоточное оружие, а также ударные дроны.

По данным местных властей, под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Пожары, возникшие в результате ударов, были локализованы спасателями. Пострадавших не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.