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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В Киеве были слышны взрывы, сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

На левом берегу Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

О звуках взрывов в Киеве и Сумах также сообщает украинское издание «Суспільне».

Минобороны сообщило о ночном ударе по Киеву
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В ночь на 15 июня российские военные нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области Украины, который, по информации Минобороны, снабжал горючим группировки ВСУ на Донбассе.

В атаке было задействовано высокоточное оружие, а также ударные дроны.

По данным местных властей, под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Пожары, возникшие в результате ударов, были локализованы спасателями. Пострадавших не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Плугина Ирина
Виталий Кличко Украина Киев ПВО
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