Ультраправые в Австрии потребовали объяснить визит Зеленского

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) сделала запрос в парламент страны с просьбой разъяснить визит украинского президента Владимира Зеленского в Вену, сообщает пресс-служба законодательного органа. Визит Зеленского не совместим с нейтралитетом Австрии, говорится в заявлении партии.

FPÖ в последние годы набирает популярность, говорится на сайте Евросоюза. Партия представлена в пяти из девяти земельных правительств.

На официальном сайте FPÖ отмечено, что власти Австрии не спрашивают у населения, хочет ли народ «поддержать Украину и заплатить миллиарды, вопреки нейтралитету». В партии сказали, что, €3 млрд из налогов «прямо и косвенно переводятся на Украину» и такое действие не согласовано с населением, заявив, что «большинство австрийцев выступают за нейтралитет — и это необходимо учитывать».

Австрия в силу нейтрального статуса не осуществляет военные поставки Украине, но поддерживает санкции против России и одобряет финансовую помощь Киеву от ЕС. В руководстве республики неоднократно заявляли, что «политически Вена не может быть нейтральной».

Другие партии, например Австрийская народная (ÖVP), Зеленые, Социал-демократическая (SPÖ), «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) в ответ обвинили FPÖ в близости к России и распространении российской пропаганды. В партиях отметили, что для Австрии важно оказывать гуманитарную помощь Украине.

Зеленский прибыл в Вену днем 16 июня. Это первый его визит в Австрию с 2022 года, там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом, отмечало «Страна UA». Во время визита Зеленский выразил надежду, что Австрия поможет Киеву решить вопрос с украинскими чиновниками и олигархами, которые скрываются от правосудия, сообщил украинский президент.

Австрийские ультраправые пришли в стране первыми на выборах в Европарламент в 2024 году: FPÖ получила тогда 25,3%, в то время как ÖVP — 24,5%, «Зеленые» — 11,08%. В Европарламенте FPÖ вошла во фракцию «Патриоты за Европу» (PfE) вместе с партией ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана. Этот союз ультраправых и правых стал третьей силой в Европарламенте — у PfE 84 из 720 мандатов.

После начала российской военной операции австрийские ультраправые не выступили с однозначной поддержкой Киева и высказались против санкций в отношении Москвы и за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В марте 2023 года депутаты от FPÖ покинули зал Национального совета, когда там начал выступать президент Украины.