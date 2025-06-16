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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский выразил надежду на помощь Австрии в вопросе беглых олигархов

Зеленский: надеемся на помощь Австрии в возвращении беглых украинских олигархов
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен принимают участие в пресс-конференции в Вене, Австрия, 16 июня 2025 года
Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен принимают участие в пресс-конференции в Вене, Австрия, 16 июня 2025 года (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Киев надеется, что Австрия поможет решить вопрос с украинскими чиновниками и олигархами, которые скрываются от правосудия, заявил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский после встречи с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

«Рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции нашей страны и решении вопроса о бывших украинских чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины», — написал Зеленский.

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Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

На Украине завели несколько дел против уехавших из страны миллиардеров, в частности, речь идет о бизнесмене и экс-депутате Константине Жеваго и предпринимателе Геннадии Боголюбове. Жеваго обвиняют в хищении $113 млн у банка «Финансы и кредит», бизнесмен бежал из страны. В 2023-м Франция отказала Украине в его экстрадиции.

Боголюбов в июле 2024 года покинул Украину, после чего его обвинили в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом. Против Боголюбова и Жеваго на Украине ввели санкции.

По словам Зеленского, с австрийским президентом на встрече они также обсудили новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России, а также «готовность Австрии обеспечить достойное посредничество» для встреч с российской стороной в рамках возобновившихся переговоров. Российские власти считают западные санкции незаконными и подчеркивают, что давление на Москву бесполезно.

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Полина Минаева
Владимир Зеленский Украина олигархи правосудие Австрия
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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