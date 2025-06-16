Росавиация расследует потерю капота двигателя у самолета во Внуково

Росавиация начала расследование в связи с тем, что у лайнера Superjet 100 авиакомпании «Азимут» отделился капот правого двигателя после того, как самолет взлетел в аэропорту Внуково утром 15 июня. Об этом РБК сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

На борту Superjet 100 (RA-89120) рейсом Москва — Батуми находился 91 человек, в том числе пять членов экипажа. После того как часть обшивки самолета отделилась, самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета.

Пассажиров позже доставили в Батуми резервным бортом «Азимута», сообщили РБК в авиакомпании.

В Росавиации сообщили, что событие классифицировано как инцидент, его расследует центральное межрегиональное территориальное управление агентства. Самолет Superjet 100 (RA-89120) временно отстранен от полетов.

Как сообщил телеграм-канал «Авиаторщина», о том, что часть обшивки отвалилась, экипажу сообщил авиадиспетчер, когда самолет уже был в воздухе. Тогда во Внуково объявили «Синий» код тревоги. Детали капота нашли потом на взлетной полосе, уточнил телеграм-канал.

Закон выделяет восемь видов аварийных авиаситуаций. «Синий» код тревоги обозначена как А3. Она подразумевает, что авиационное событие произошло в полете, необходима вынужденная посадка.

Ранее, 12 июня, самолет «Азимута» рейсом из Москвы в Тбилиси вылетел с опозданием на более чем 15 часов. Как сообщили в пресс-службе компании, вылет рейса А47007 изначально отложили «по технической причине». Потом же вылет пришлось вновь отложить из-за закрытия воздушного пространства — сигнала «Ковер», объявленного в зоне аэропорта Внуково.