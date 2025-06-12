Рейс «Азимута»‎ из Москвы в Тбилиси задержали на 15 часов

Рейс из Москвы, запланированный на 23:45 11 июня, вылетел в Тбилиси только в 15:21 мск 12 июня, рассказала РБК пресс-служба «Азимута».

Вылет рейса А47007 изначально отложили «по технической причине», пояснили в компании.

После замены воздушного судна вылет пришлось еще раз перенести по причине закрытия воздушного пространства — сигнала «Ковер», объявленного в зоне аэропорта Внуково.

Самолет совершил вылет в 04:32 мск, но в целях безопасности был произведен возврат в аэропорт Внуково, куда борт прибыл в 06:51 мск. «Далее, в 11:25 мск, по технической причине выполнен возврат на место стоянки», — рассказала пресс-служба.

Пассажирам предоставили необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе напитки, горячее питание и размещение в гостинице, добавила компания.

После устранения технической неисправности самолет вылетел в Тбилиси в 15:21 мск, а в 18:42 мск совершил там посадку.

Утром ряд рейсов в Шереметьево и Внуково перенаправили в другие аэропорты. Так, самолет, направлявшийся из турецкого города Даламан, сел в петербургском аэропорту Пулково, отметили во Внуково. Кроме того, самолет из Белграда, который должен был приземлиться в Шереметьево, также перенаправили в Пулково, а лайнер из Антальи — приземлился в московском Домодедово.

Ночью представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что во Внуково и Шереметьево ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Позже их отменили.