Рейс «Азимут» из Минвод в Дубай вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом Минеральные воды — Дубай вернулся в аэропорт вылета ранним утром 23 февраля, сообщила пресс-служба перевозчика.
В компании уточнили, что пилот решил вернуться после того, как сработал один из индикаторов самолета. Лайнер успешно приземлился. Пассажиры несостоявшегося рейса улетят в Дубай на резервном борту авиакомпании.
Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете.
Ранее 19 февраля рейс А47107 Москва — Тбилиси той же авиакомпании вернулся в аэропорт вылета — во Внуково. Тогда в «Азимуте» отметили, что решение было принято по технической причине.
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