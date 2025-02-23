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Общество ,  
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Рейс «Азимут» из Минвод в Дубай вернулся в аэропорт вылета

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом Минеральные воды — Дубай вернулся в аэропорт вылета ранним утром 23 февраля, сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании уточнили, что пилот решил вернуться после того, как сработал один из индикаторов самолета. Лайнер успешно приземлился. Пассажиры несостоявшегося рейса улетят в Дубай на резервном борту авиакомпании.

Перевозчик не указал, какая именно неполадка возникла в самолете.

Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково
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Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

Ранее 19 февраля рейс А47107 Москва — Тбилиси той же авиакомпании вернулся в аэропорт вылета — во Внуково. Тогда в «Азимуте» отметили, что решение было принято по технической причине.

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Самолеты «Азимут» возвращение
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