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Военная операция на Украине ,  
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В Москве 18-летнего парня задержали при попытке поджечь призывной пункт

Сюжет
Военная операция на Украине

В Москве 18-летнего парня задержали при попытке поджечь призывной пункт
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Сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в попытке поджечь призывной пункт в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного отдела ведомства в телеграм-канале.

Пламя оперативно потушили огнетушителем. Молодого человека передали полиции. Задержанный объяснил, что собирался совершить поджог, потому что «мошенники обещали посадить семью», слышно на кадрах, снятых силовиками.

Ранее 16 июня Shot опубликовал кадры, на которых молодой человек пытается поджечь здание призывного пункта комиссариата Красносельского района ЦАО около шести вечера. У него загорелась рука, но парень сам быстро ее потушил. Изначально поджигателя остановили прохожие, сообщал телеграм-канал.

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Ранее москвич Александр Минеев 1996 года рождения попытался поджечь военкомат в Хорошевском районе столицы. В марте суд отправил его на принудительное лечение в психбольницу, освободив молодого человека от уголовной ответственности.

Минеева обвиняли в покушении на теракт, что регулирует ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса. Максимальный срок по статье — 20 лет. Суд установил, что Минеев в интернете общался со сторонниками Украины, а те смогли убедить его поджечь здание военкомата, воспользовавшись его болезнью.

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