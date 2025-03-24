Москвича отправили на принудительное лечение за планы поджечь военкомат
Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение москвичу Александру Минееву, который пытался поджечь военкомат в Хорошевском районе столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд освободил от уголовной ответственности Минеева Александра Алексеевича 1996 года рождения в связи с состоянием невменяемости и постановил применить к Минееву принудительные меры медицинского характера в виде психиатрической помощи, поместить его в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением», — сказал судья.
Минеева обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на теракт, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
По данным суда, с осужденным через интернет-мессенджер связались сторонники Украины и воспользовались внушаемостью, вызванной его заболеванием, и убедили поджечь военкомат.
Минеев неоднократно приезжал к зданию военкомата и изучал способы его охраны и возможные пути отхода. Во время одного из визитов его заметили сотрудники патрульно-постовой службы и задержали. Затем сотрудники правоохранительных органов узнали о его планах поджечь здание, осмотрев содержимое его телефона.
По данным МВД на конец 2023 года, с начала специальной военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти. В ноябре 2024 года прокурор попросил 28 лет лишения свободы для машиниста башенного крана Сергея Андреева за поджог военкомата в Академическом районе Москвы.
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