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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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МИД призвал россиян в Израиле и Иране не приближаться к военным объектам

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Здания, поврежденные в результате израильского авиаудара, в Тегеране, Иран, 13 июня 2025 года
Здания, поврежденные в результате израильского авиаудара, в Тегеране, Иран, 13 июня 2025 года (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в Израиле и Иране, не приближаться к военным и иным государственным объектам и избегать мест массового скопления людей в связи с эскалацией, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Министерство призвало россиян выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в укрытия.

Россиянам напомнили о закрытии воздушного пространства Ирана. Граждане могут покинуть страну наземным путем — через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет или Иорданию, добавили в ведомстве.

Для получения разрешения местных властей на проход через КПП «Астара» в связи с карантинным режимом необходимо заранее направлять обращение в посольство России в Тегеране. Сделать это нужно на электронную почту rusembiran@mid.ru, указав Ф. И. О. на русском и английском языках, дату рождения, номера общегражданского загранпаспорта, срок действия, отметки о въезде в Иран, контактные телефоны.

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Из Астары в Баку ходят рейсовые автобусы. Они ежедневно отправляются в 8 и 9 утра с автовокзала на ул. Хази Асланова, вход 110. Обменять валюту в Астаре можно в Kapital Bank по адресу: пр-т Гейдара Алиева, 71. Он работает с понедельника по пятницу с 9 до 18. Из Баку в Россию в день выполняется до 20 прямых рейсов. 

В МИДе рекомендовали внимательно следить за актуальной информацией российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.

Контакты для экстренной связи посольств России:

  • в Иране (+21.98.6670-1161/63, +98-993-814-7226; rusembiran@mid.ru; t.me/russianembassytehran);
  • в Азербайджане (+994-12-597-0870, +994-50-270-2659, embazerbaijan@mid.ru; t.me/s/embrusaz);
  • в Израиле (+972-53-600-3847, +972-54-962-2341; cons.israel@mid.ru; t.me/RussialnIsrael).

Накануне консульский отдел посольства России в Тегеране приостановил работу на фоне конфликта с Израилем. Ведомство занимается обслуживанием граждан своей страны на территории государства пребывания, решением их проблем в рамках законодательства, выдачей виз и другими вопросами. О возобновлении консульского приема российское посольство сообщит дополнительно.

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Полина Минаева
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