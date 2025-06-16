Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного ТВ

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Израиль атаковал штаб-квартиру иранской государственной телерадиокомпании IRIB, трансляция прервалась на несколько минут, передает Mehr.

Агентство публикует видео прямого эфира, во время которого была совершена атака.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее выпустила предупреждение для жителей Тегерана с призывом эвакуироваться. «В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе, как он делал это в последние дни по всему Тегерану, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима», — говорится в публикации.

Вскоре после этого, как передает Ynet, министр обороны Ираиля Исраэль Катц объявил: «Рупор иранской пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению. Начинается эвакуация жителей района».

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