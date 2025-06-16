На Украине присвоили $1,5 млн, выделенные на закупку транспорта для военных

На Украине присвоили выделенные на транспорт для военных $1,5 млн

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Должностные лица Государственной службы специального транспорта Украины (ГССТ) присвоили более $1,5 млн (64 млн гривен), выделенных на закупку грузовых автомобилей для военных. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, начальник одного из отделов логистики ГССТ привлек к мошеннической схеме сотрудников воинской части, выступавшей заказчиком авто, а также представителей аффилированной компании. Осенью 2024 года компания «выиграла» тендер, предложив цену, превышающую предложения конкурентов на более чем 64 млн гривен.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли у подозреваемых документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства противоправной деятельности. Также была обнаружена крупная сумма наличных в иностранной валюте — более 105 млн гривен в эквиваленте. Ее происхождение проверяется.

Всех участников схемы обвиняют в превышении служебных полномочий и пособничестве. Следствие продолжает поиски возможных соучастников.

Уровень коррупции на Украине — один из самых высоких в Европе, такие выводы содержатся в отчете генинспектора Пентагона Роберта Сторча, представленном в конгрессе.

«Продолжающаяся война с Россией создала новые возможности для коррупции, включая взятки, откаты и завышенные расходы на закупки в Министерстве обороны, особенно при закупках летального оружия, где прозрачность ограничена из-за уровня секретности этих закупок», — говорится в документе.

Такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, предназначенных для покупки снарядов и оружия. Некоторые министерства приняли меры по противодействию коррупции и внедрению западных стандартов подотчетности, но некоторые этого делать не стали, а низкие зарплаты повышают коррупционные риски, сказано в документе.