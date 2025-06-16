 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Украине присвоили выделенные на транспорт для военных $1,5 млн

На Украине присвоили $1,5 млн, выделенные на закупку транспорта для военных
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Должностные лица Государственной службы специального транспорта Украины (ГССТ) присвоили более $1,5 млн (64 млн гривен), выделенных на закупку грузовых автомобилей для военных. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, начальник одного из отделов логистики ГССТ привлек к мошеннической схеме сотрудников воинской части, выступавшей заказчиком авто, а также представителей аффилированной компании. Осенью 2024 года компания «выиграла» тендер, предложив цену, превышающую предложения конкурентов на более чем 64 млн гривен.

Во время обысков правоохранительные органы изъяли у подозреваемых документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства противоправной деятельности. Также была обнаружена крупная сумма наличных в иностранной валюте — более 105 млн гривен в эквиваленте. Ее происхождение проверяется.

Всех участников схемы обвиняют в превышении служебных полномочий и пособничестве. Следствие продолжает поиски возможных соучастников.

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Уровень коррупции на Украине — один из самых высоких в Европе, такие выводы содержатся в отчете генинспектора Пентагона Роберта Сторча, представленном в конгрессе.

«Продолжающаяся война с Россией создала новые возможности для коррупции, включая взятки, откаты и завышенные расходы на закупки в Министерстве обороны, особенно при закупках летального оружия, где прозрачность ограничена из-за уровня секретности этих закупок», — говорится в документе.

Такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, предназначенных для покупки снарядов и оружия. Некоторые министерства приняли меры по противодействию коррупции и внедрению западных стандартов подотчетности, но некоторые этого делать не стали, а низкие зарплаты повышают коррупционные риски, сказано в документе.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
коррупция Украина СБУ хищение мошенничество
Материалы по теме
Глава Конституционного суда Зорькин заявил, что коррупция неистребима
Политика
Как коррупция свалила второе подряд правительство Португалии
Политика
В Приморье предотвратили хищение ₽5 млрд при строительстве соцобъектов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 18:29
Муртазаева принесла России первое с 2019 года золото ЧЕ по фехтованию Спорт, 21:47
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Трамп допустил присоединение Китая к «Большой семерке» Политика, 21:18
Ормузский пролив: значение, контроль и роль Ирана База знаний, 21:17
Падение ввода жилья ускорилось вдвое Недвижимость, 20:57
Российский дзюдоист выиграл золото на чемпионате мира Спорт, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Почему в Южной Европе вспыхнули протесты против туристов Политика, 20:48
Трамп заявил, что Иран «не побеждает» в противостоянии с Израилем Политика, 20:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:42
Спасшийся от вылета из РПЛ «Ахмат» назвал нового главного тренера Спорт, 20:41
Зеленский выразил надежду на помощь Австрии в вопросе беглых олигархов Политика, 20:41
«Дом.РФ» не ждет массового перетока средств с вкладов на рынок жилья Недвижимость, 20:34
The Athletic узнал об уходе Малкина из «Питтсбурга» через год Спорт, 20:28