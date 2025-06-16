На Украине присвоили выделенные на транспорт для военных $1,5 млн
Должностные лица Государственной службы специального транспорта Украины (ГССТ) присвоили более $1,5 млн (64 млн гривен), выделенных на закупку грузовых автомобилей для военных. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, начальник одного из отделов логистики ГССТ привлек к мошеннической схеме сотрудников воинской части, выступавшей заказчиком авто, а также представителей аффилированной компании. Осенью 2024 года компания «выиграла» тендер, предложив цену, превышающую предложения конкурентов на более чем 64 млн гривен.
Во время обысков правоохранительные органы изъяли у подозреваемых документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства противоправной деятельности. Также была обнаружена крупная сумма наличных в иностранной валюте — более 105 млн гривен в эквиваленте. Ее происхождение проверяется.
Всех участников схемы обвиняют в превышении служебных полномочий и пособничестве. Следствие продолжает поиски возможных соучастников.
Уровень коррупции на Украине — один из самых высоких в Европе, такие выводы содержатся в отчете генинспектора Пентагона Роберта Сторча, представленном в конгрессе.
«Продолжающаяся война с Россией создала новые возможности для коррупции, включая взятки, откаты и завышенные расходы на закупки в Министерстве обороны, особенно при закупках летального оружия, где прозрачность ограничена из-за уровня секретности этих закупок», — говорится в документе.
Такая ситуация приводит к закупкам некачественного оборудования или потере средств, предназначенных для покупки снарядов и оружия. Некоторые министерства приняли меры по противодействию коррупции и внедрению западных стандартов подотчетности, но некоторые этого делать не стали, а низкие зарплаты повышают коррупционные риски, сказано в документе.
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