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Общество ,  
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АСТ объявило новую дату выхода книги о «Ведьмаке» на русском языке

Фото: Dmitrijs Mihejevs / Shutterstock
Фото: Dmitrijs Mihejevs / Shutterstock

Выход книги «Перекресток воронов» из цикла «Ведьмак» состоится 30 сентября 2025 года, сообщило издательство АСТ в своем телеграм-канале.

Дата релиза нового романа о ведьмаке Геральте была перенесена по просьбе автора, Анджея Сапковского, чтобы совпасть с выходом англоязычного издания.

Одновременно с выходом печатной версии книга будет доступна в электронном и аудиоформатах на «Яндекс Книгах». Издательство не раскрывает новый дизайн обложки.

Издательство «АСТ» пообещало доработать обложку «Ведьмака» после критики
Общество
Издательство АСТ получило права на публикацию новой книги из цикла «Ведьмак». Это первый новый роман серии с 2013 года. Ранее связанные с франшизой «Ведьмак» компании ушли из России.

Оригинальный текст новой части серии «Ведьмак» вышел в конце 2024 года. Любительский перевод был сделан и на русский язык и доступен в интернете. На вопрос, как будет решаться проблема авторского права, в пресс-службе АСТ ответили, что издательство будет защищать свои интересы «в рамках действующего законодательства, насколько это возможно».

«Перекресток воронов» — первый новый роман из цикла о ведьмаке Геральте более чем за десять лет. Предыдущая часть серии «Сезон гроз» была опубликована в 2013 году. Но Сапковский не один раз отмечал, что, несмотря на логическое завершение истории, продолжит наполнять цикл приквелами и рассказами. «Перекресток воронов» как раз стал предысторией основного сюжета. Как говорится в русскоязычной аннотации книги, которая есть в распоряжении РБК, Геральт только покидает стены крепости Каэр Морхен, где проходил обучение, и начинает жить в человеческом мире.

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