АСТ объявило новую дату выхода книги о «Ведьмаке» на русском языке

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Выход книги «Перекресток воронов» из цикла «Ведьмак» состоится 30 сентября 2025 года, сообщило издательство АСТ в своем телеграм-канале.

Дата релиза нового романа о ведьмаке Геральте была перенесена по просьбе автора, Анджея Сапковского, чтобы совпасть с выходом англоязычного издания.

Одновременно с выходом печатной версии книга будет доступна в электронном и аудиоформатах на «Яндекс Книгах». Издательство не раскрывает новый дизайн обложки.

Издательство АСТ получило права на публикацию новой книги из цикла «Ведьмак». Это первый новый роман серии с 2013 года. Ранее связанные с франшизой «Ведьмак» компании ушли из России.

Оригинальный текст новой части серии «Ведьмак» вышел в конце 2024 года. Любительский перевод был сделан и на русский язык и доступен в интернете. На вопрос, как будет решаться проблема авторского права, в пресс-службе АСТ ответили, что издательство будет защищать свои интересы «в рамках действующего законодательства, насколько это возможно».

«Перекресток воронов» — первый новый роман из цикла о ведьмаке Геральте более чем за десять лет. Предыдущая часть серии «Сезон гроз» была опубликована в 2013 году. Но Сапковский не один раз отмечал, что, несмотря на логическое завершение истории, продолжит наполнять цикл приквелами и рассказами. «Перекресток воронов» как раз стал предысторией основного сюжета. Как говорится в русскоязычной аннотации книги, которая есть в распоряжении РБК, Геральт только покидает стены крепости Каэр Морхен, где проходил обучение, и начинает жить в человеческом мире.