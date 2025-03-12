Издательство «АСТ» пообещало доработать обложку «Ведьмака» после критики
Издательство «АСТ» решило доработать обложку русскоязычного издания романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» после обвинений в использовании искусственного интеллекта (ИИ) ради экономии в ущерб качеству, сообщает пресс-служба «АСТ».
«Принимая во внимание ряд комментариев поклонников цикла «Ведьмак», издательство «АСТ» приняло решение доработать детали обложки», — говорится в публикации.
Обложку романа нарисовал опытный художник издательства «АСТ», оформивший другие серии книг, такие как «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов», отметили в пресс-службе. При работе над обложкой он сделал несколько промежуточных версий, их изображения издательство прикрепило к посту.
Как пишет «Афиша Daily», члены фан-сообщества серии Redanian Intelligence устроили в соцсети X дискуссию о том, не нарисовал ли обложку новой книги искусственный интеллект. В качестве одного из аргументов стало низкое качество изображения, например смазанное лицо главного героя — такое допускает в своих генерациях ИИ.
Издательство «АСТ», входящее в тройку крупнейших производителей книг в России, получило права на выпуск новой книги Сапковского из цикла «Ведьмак», продажи стартуют в апреле. Это первый новый роман серии с 2013 года. В 2022 году связанные с франшизой «Ведьмак» компании ушли из России.
Читайте РБК в Telegram.
Украина готова к прекращению огня. Какие условия
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов