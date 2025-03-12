Издательство «АСТ» пообещало доработать обложку «Ведьмака» после критики

Фото: пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» Фото: пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» Фото: пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ» Фото: пресс-служба издательской группы «Эксмо-АСТ»

Издательство «АСТ» решило доработать обложку русскоязычного издания романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» после обвинений в использовании искусственного интеллекта (ИИ) ради экономии в ущерб качеству, сообщает пресс-служба «АСТ».

«Принимая во внимание ряд комментариев поклонников цикла «Ведьмак», издательство «АСТ» приняло решение доработать детали обложки», — говорится в публикации.

Обложку романа нарисовал опытный художник издательства «АСТ», оформивший другие серии книг, такие как «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов», отметили в пресс-службе. При работе над обложкой он сделал несколько промежуточных версий, их изображения издательство прикрепило к посту.

Как пишет «Афиша Daily», члены фан-сообщества серии Redanian Intelligence устроили в соцсети X дискуссию о том, не нарисовал ли обложку новой книги искусственный интеллект. В качестве одного из аргументов стало низкое качество изображения, например смазанное лицо главного героя — такое допускает в своих генерациях ИИ.

Издательство «АСТ», входящее в тройку крупнейших производителей книг в России, получило права на выпуск новой книги Сапковского из цикла «Ведьмак», продажи стартуют в апреле. Это первый новый роман серии с 2013 года. В 2022 году связанные с франшизой «Ведьмак» компании ушли из России.