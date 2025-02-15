В Севастополе джазовую певицу убил сосед
Житель Севастополя убил свою соседку во время застолья, сообщает управления СК по Крыму.
Конфликт начался между жителями СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе.
«Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась», — говорится в сообщении.
Мужчине помощь оказали прибывшие медики скорой помощи. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.
В результате нападения погибла певица Наталья Немеляйнен, известная под псевдонимом NEMA, рассказал «РИА Новости» ее бывший муж Александр.
Агентство со ссылкой на местную прокуратуру сообщило, что у погибшей осталась 14-летняя дочь. Ведомство следит за соблюдением прав ребенка, девочка находится у отца.
По данным «Российской газеты», прощание с Немеляйнен состоится 19 февраля.
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