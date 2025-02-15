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В Севастополе джазовую певицу убил сосед

Фото: СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Житель Севастополя убил свою соседку во время застолья, сообщает управления СК по Крыму.

Конфликт начался между жителями СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе.

«Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Мужчине помощь оказали прибывшие медики скорой помощи. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.

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Фото:Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В результате нападения погибла певица Наталья Немеляйнен, известная под псевдонимом NEMA, рассказал «РИА Новости» ее бывший муж Александр.

Агентство со ссылкой на местную прокуратуру сообщило, что у погибшей осталась 14-летняя дочь. Ведомство следит за соблюдением прав ребенка, девочка находится у отца.

По данным «Российской газеты», прощание с Немеляйнен состоится 19 февраля.

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