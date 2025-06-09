В Подмосковье мать сдалась полиции после убийства собственной дочери
В Воскресенске Московской области задержали женщину по подозрению в убийстве малолетней дочери, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.
Утром 8 июня в квартире дома на Рабочей улице обнаружили тело 5-летней девочки. Следствие установило признаки насильственной смерти, а также причастность к смерти малолетней ее матери. Предварительно установлено, что мать девочки, убив ее, вскоре самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. Росгвардейцы доставили женщину в следственный отдел. Криминалисты провели осмотр и назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.
Возбуждено дело об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
В мае в Челябинской области на два месяца арестовали женщину, которая пыталась заказать убийство 12-летней дочери за 100 тыс. руб. Следствие считает, что женщина уговаривала своего знакомого утопить девочку в реке из-за конфликта с ребенком. Но мужчина обратился в правоохранительные органы.
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