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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сыновья Трампа анонсировали запуск сети T1 Mobile и золотой смартфон

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сыновья американского президента Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп вместе с командой Trump Mobile представили сервис сотовой связи T1 Mobile и анонсировали золотой телефон, говорится в пресс-релизе The Trump Organization.

Из анонса следует, что сервис подготовили для «самых трудолюбивых граждан страны», а компания обещает клиентам «всеамериканское обслуживание». Авторы сообщения также отметили «отличную» ценовую политику: T1 Mobile с флагманским тарифом The 47 Plan обойдется клиенту в $47,45 в месяц.

Сервис обещает безлимитные звонки, поддержку 5G от крупных операторов, бесплатные международные звонки, доставку лекарств и виртуальную медицинскую помощь, круглосуточную помощь на дорогах через сервис Drive America.

Братья Трамп вслед за запуском сотового сервиса анонсировали золотой телефон T1 Phone. Смартфон увидит свет в августе. Издание PhoneArena обратило внимание, что ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уже получило отдельную заявку на товарный знак для названия T1.

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Политика
Фото:Todd Korol / Reuters

В феврале 2024 года в перерыве между двумя президентскими сроками Дональд Трамп запустил свой бренд кроссовок Trump Sneakers. Линейка получила название Never Surrender («Никогда не сдавайся»). На кроссовках золотого цвета разместили букву T и флаг США. В партию вошла 1 тыс. пар, каждую пронумеровали. Цена одной пары составила $399. «Смелые, золотые и прочные, как президент Трамп», — так описали кроссовки на сайте. Все ботинки распродали.

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