Сыновья Трампа анонсировали запуск сети T1 Mobile и золотой смартфон

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сыновья американского президента Дональд Трамп — младший и Эрик Трамп вместе с командой Trump Mobile представили сервис сотовой связи T1 Mobile и анонсировали золотой телефон, говорится в пресс-релизе The Trump Organization.



Из анонса следует, что сервис подготовили для «самых трудолюбивых граждан страны», а компания обещает клиентам «всеамериканское обслуживание». Авторы сообщения также отметили «отличную» ценовую политику: T1 Mobile с флагманским тарифом The 47 Plan обойдется клиенту в $47,45 в месяц.

Сервис обещает безлимитные звонки, поддержку 5G от крупных операторов, бесплатные международные звонки, доставку лекарств и виртуальную медицинскую помощь, круглосуточную помощь на дорогах через сервис Drive America.

Братья Трамп вслед за запуском сотового сервиса анонсировали золотой телефон T1 Phone. Смартфон увидит свет в августе. Издание PhoneArena обратило внимание, что ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уже получило отдельную заявку на товарный знак для названия T1.

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