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Политика ,  
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Трамп после суда о мошенничестве запустил бренд золотых кроссовок

Дональд Трамп представил собственную линию золотых кроссовок Trump Sneakers
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок Trump Sneakers. Презентация прошла в Филадельфии на следующий день после того, как суд признал его виновным по делу о мошенничестве, сообщает CNN.

«Я давно хотел это сделать. <...> Со мной работают замечательные люди, и они придумали это… и я думаю, что это будет иметь большой успех», — сказал Трамп на презентации (цитата по NBC News).

Трамп после суда о мошенничестве запустил бренд золотых кроссовок
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Всего в линейке представлено три пары обуви. Есть золотые кроссовки с буквой T и флагом США по бокам, они называются The Never Surrender High-Tops («Никогда не сдавайся»). На сайте указано, что всего в партии будет 1 тыс. пар кроссовок, каждая пара пронумерована, цена одной пары — $399. В продажу они поступят в июле 2024 года. «Смелые, золотые и прочные, как президент Трамп», — говорится в описании к кроссовкам.

Также на сайте есть еще две пары кроссовок:

  • белые трикотажные с надписью POTUS 45, с буквой T и цифрой 45 золотого цвета и с флагом США;
  • красные трикотажные с надписью T — Red Wave, с буквой T и цифрой 45 серебряного цвета и с флагом США.

Эти кроссовки планируется пустить в продажу в августе 2024 года.

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16 февраля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве и обязал политика и его компанию The Trump Organization, которая занимается недвижимостью, выплатить $355 млн штрафа. Помимо того, Трампу на три года запретили занимать позицию директора или другие руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке.

Сыновья Трампа — Дональд и Эрик — были оштрафованы на $4 млн каждый, суд посчитал, что они «ответственны за многочисленные случаи мошенничества». Они возглавили Trump Organization в 2017 году, когда Трамп стал президентом.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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