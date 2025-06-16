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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве выделили новое направление фронта из-за ситуации под Сумами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Генштаб ВСУ в сводках на фоне наступления российской армии в Сумской области будет сообщать о ходе боевых действий еще на одном направлении — Северо-Слобожанском, следует из поста ведомства в телеграм-канале.

Харьковское направление командование ВСУ теперь переименовали в Южно-Слобожанское.

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Фото:РИА Новости

За месяц российские войска заняли несколько сел в Сумской области: сначала Алексеевку, Андреевку, Кондратовку и населенный пункт Водолаги, а затем — Яблоновку.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия «пытается вести наступательные операции» на нескольких направлениях, среди которых самые «горячие» — это Сумское и Покровское.

Президент России Владимир Путин объявил о создании «буферной зоны» вдоль границы с Украиной для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей. Последняя граничит с Сумской областью.

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