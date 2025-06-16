Посольство России в Иране: из Ирана эвакуировали еще 225 россиян

Фото: Посольство РФ в Азербайджане / РИА Новости

Вторая группа граждан России покинула Иран, сообщили РБК в посольстве России в Иране. Они выехали из страны через пункт пропуска «Астара» на границе с Азербайджаном.

Группа из 225 человек была эвакуирована 15 июня. Среди них — дети, члены семей сотрудников российских дипломатических миссий и артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского.

Днем ранее, 14 июня, через сухопутную границу между Ираном и Азербайджаном были эвакуированы 88 человек, включая съемочную группу Федора Бондарчука. Среди эвакуированных были также граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Также покинуть страну рекомендовали российским гражданам, которые находятся в Израиле.

Существует несколько вариантов, которые помогут россиянам покинуть Израиль и вернуться в Россию. «Возле Эйлата действует переход пограничный, там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эш-Шейх или Каир и воспользоваться рейсами «Аэрофлота», чтобы вернуться на родину», — объяснил посол России в Израиле Анатолий Викторов и добавил, что этим маршрутом уже воспользовались несколько десятков российских граждан.