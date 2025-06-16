Посол назвал маршруты, по которым россияне могут покинуть Израиль

Опасность жизни и здоровью россиян «отнюдь не эфемерная», следует покинуть Израиль до нормализации обстановки, заявил посол. Он напомнил о пограничном переходе возле Эйлата, по которому можно попасть на территорию Египта

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Российским гражданам, которые находятся в Израиле, следует покинуть страну до нормализации обстановки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «России 24».

Викторов напомнил, что существует несколько вариантов, которые помогут россиянам покинуть Израиль и вернуться в Россию. «Возле Эйлата действует переход пограничный, там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эш-Шейх или Каир и воспользоваться рейсами «Аэрофлота», чтобы вернуться на родину», — сказал он и добавил, что этим маршрутом уже воспользовались несколько десятков российских граждан.

Для перехода сухопутной границы между Эйлатом в Израиле и городом Таба в Египте служит пограничный пункт «Таба». Он расположен в самой южной точке южного побережья Эйлата, между Красным морем и горами Эйлата, примерно в 10 км к югу от города.

Викторов отметил, что российское посольство в Израиле сейчас работает в сложных условиях, но все подразделения диппредставительства находятся в контакте с местными властями. «Ситуация нервозная, должен признать, опасность жизни и здоровью дипломатов, российских граждан отнюдь не эфемерная», — подчеркнул он.

Израиль и Иран уже четвертый день продолжают обмениваться массированными обстрелами. О начале военных операций друг против друга стороны объявили 13 июня. Израиль обвинил Иран в наращивании ядерного арсенала. Тегеран планы по созданию ядерного оружия отверг, но атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

В тот же день посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и по возможности покинуть территорию страны «на период до нормализации обстановки».

Атаки иранских ракет зафиксированы в жилых кварталах Израиля. В ночь на 16 июня Иран атаковал центральную часть Израиля и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан были повреждены два многоэтажных дома. Также ракеты упали в районе Хайфы. По данным Минздрава Израиля, с начала конфликта пострадали около 700 человек, число погибших превысило 20.

Израильская армия заявила, что наносит удары по ядерным объектам Ирана, военным базам и личному составу иранской армии. Взрывы раздаются в том числе и на территории иранской столицы Тегерана. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, более 1,2 тыс. пострадали.