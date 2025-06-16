 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Посол назвал маршруты, по которым россияне могут покинуть Израиль

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Опасность жизни и здоровью россиян «отнюдь не эфемерная», следует покинуть Израиль до нормализации обстановки, заявил посол. Он напомнил о пограничном переходе возле Эйлата, по которому можно попасть на территорию Египта
Фото: Itay Cohen / Reuters
Фото: Itay Cohen / Reuters

Российским гражданам, которые находятся в Израиле, следует покинуть страну до нормализации обстановки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «России 24».

Викторов напомнил, что существует несколько вариантов, которые помогут россиянам покинуть Израиль и вернуться в Россию. «Возле Эйлата действует переход пограничный, там можно круглосуточно перейти на территорию Египта, откуда направиться в Шарм-эш-Шейх или Каир и воспользоваться рейсами «Аэрофлота», чтобы вернуться на родину», — сказал он и добавил, что этим маршрутом уже воспользовались несколько десятков российских граждан.

Для перехода сухопутной границы между Эйлатом в Израиле и городом Таба в Египте служит пограничный пункт «Таба». Он расположен в самой южной точке южного побережья Эйлата, между Красным морем и горами Эйлата, примерно в 10 км к югу от города.

Викторов отметил, что российское посольство в Израиле сейчас работает в сложных условиях, но все подразделения диппредставительства находятся в контакте с местными властями. «Ситуация нервозная, должен признать, опасность жизни и здоровью дипломатов, российских граждан отнюдь не эфемерная», — подчеркнул он.

Израиль и Иран уже четвертый день продолжают обмениваться массированными обстрелами. О начале военных операций друг против друга стороны объявили 13 июня. Израиль обвинил Иран в наращивании ядерного арсенала. Тегеран планы по созданию ядерного оружия отверг, но атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

В тот же день посольство России в Тель-Авиве настоятельно рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения Израиля и по возможности покинуть территорию страны «на период до нормализации обстановки».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Атаки иранских ракет зафиксированы в жилых кварталах Израиля. В ночь на 16 июня Иран атаковал центральную часть Израиля и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан были повреждены два многоэтажных дома. Также ракеты упали в районе Хайфы. По данным Минздрава Израиля, с начала конфликта пострадали около 700 человек, число погибших превысило 20.

Израильская армия заявила, что наносит удары по ядерным объектам Ирана, военным базам и личному составу иранской армии. Взрывы раздаются в том числе и на территории иранской столицы Тегерана. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, более 1,2 тыс. пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Израиль Иран посольство России Египет
Материалы по теме
Власти Израиля сообщили новые данные о жертвах атак Ирана
Политика
Отделение посольства США в Тель-Авиве пострадало от ракетных ударов Ирана
Политика
КСИР пообещал продолжать операции против Израиля до полного уничтожения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс биткоина восстановился после падения. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Букмекеры раскрыли, сколько тратят на ставках VIP-клиенты Спорт, 11:04
Как бизнес помогает региональным театрам стать центрами притяжения Тренды, 11:01
«Почта России» скорректирует тарифы для юрлиц Технологии и медиа, 11:01
Посол назвал маршруты, по которым россияне могут покинуть Израиль Политика, 10:58
Цены на газ в Европе взлетели до максимума с апреля на новостях из Ирана Инвестиции, 10:53
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В НЦ «Россия» раскрыли детали создания региональных филиалов Отрасли, 10:50
«Битцевскому маньяку» отказали в переводе в колонию ближе к Москве Общество, 10:47
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты по Израилю с территории Йемена Политика, 10:46
Почему дом на Садовом строили сверху вниз РБК и Дом Chkalov, 10:35
ФИФА заявила об «оглушительном успехе» матча открытия клубного ЧМ Спорт, 10:14
Власти Израиля сообщили новые данные о жертвах атак Ирана Политика, 10:13
Лучшая российская теннисистка лишилась рекордного места в рейтинге Спорт, 10:12