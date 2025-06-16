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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В Израиле назвали число жертв среди гражданского населения от атак Ирана

Гендельман: с начала атак со стороны Ирана в Израиле погибли 24 мирных жителя
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

С начала атак со стороны Ирана в Израиле погибли 24 мирных жителя, сообщил cоветник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Пострадали еще 592 человека, из них 10 находятся в тяжелом состоянии, 36 — в состоянии средней тяжести, еще 546 человек получили легкие травмы.

Гендельман уточнил, что с начала атаки по Израилю было выпущено более 370 баллистических ракет.

Ранее власти Израиля сообщили, что за прошедшую ночь в больницы с различными травмами из-за ударов Ирана обратились 287 человек. В Минздраве уточнили, что больше всего пострадавших — 53 — приняла больница в городе Петах-Тиква, где иранские ракеты попали в жилые кварталы.

The Jerusalem Post писала, что из-под завалов в Бат-Яме, где иранская ракета попала в многоэтажный жилой дом, извлекли тела еще двух человек. Число погибших в городе возросло до девяти. По информации Ynet, три человека, которые числились пропавшими без вести, были найден мертвыми в Хайфе, всего в городе за ночь погибло восемь человек.

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Политика
Фото:Chen Kalifa / Reuters

Обмен ударами между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, мотивируя это приближением страны к созданию ядерного оружия. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, более 1,2 тыс. пострадали, большинство из них — мирные жители.

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Евгений Вахляев
Иран Израиль жертвы мирные жители
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