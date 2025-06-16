В Иране сообщили о гибели 10 военных сил ПВО при ударе Израиля

Фото: Hamid Amlashi / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

По меньшей мере десять военнослужащих сил ПВО Ирана погибли в результате атаки Израиля, сообщает иранское агентство YJC.



Погибшие служили в третьей дивизии ПВО «Хамза», они погибли в Урмии, на северо-западе страны.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель главы иранской разведки Мохаммада Каземи в результате израильских атак. В ходе эскалации погибли еще несколько высокопоставленных военных Ирана, в том числе командующий КСИР Хосейн Салами, а также физики-ядерщики.

Операция Израиля «Восстающий лев» началась в ночь на 13 июня, она нацелена на объекты, связанные с ядерной программой Ирана. Тегеран отверг обвинения в разработке ядерного оружия и в ответ нанес серию ударов по Израилю, заявив, что Тель-Авив пересек «все красные линии».