Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране
Обмен ударами баллистическими ракетами между Ираном и Израилем не заставил российских туристов прервать оплаченные отпуска в этих странах, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
При этом туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития, отметили в РСТ. МИД России 13 июня также призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации.
В РСТ уточнили, что туркомпании зафиксировали небольшое количество отмен уже забронированных туров в Иран и Израиль, однако их немного, так как оба направления не являются массовыми. С теми туристами, которые находятся в обеих странах, поддерживают связь принимающие компании.
По словам представителя компании «Интурист», в Иране от компании находится экскурсионная группа. Сейчас туркомпания организует трансфер туристов до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как воздушное пространство Ирана остается закрытым. В «Интуристе» также отметили, что и Израиль, и Иран являются нишевыми направлениями, поэтому российских туристов там относительно немного.
В целом, по данным туроператоров, речь может идти лишь о десятках отмен туров по Израилю и Ирану.
По информации РСТ, в Иране и Израиле на момент начала конфликта находилось до 500 российских туристов.
13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. По словам израильских властей, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.
По последним данным, общее число погибших в Израиле с вечера 13 июня превысило 20 человек, около 700 пострадали. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, пострадали более 1,2 тыс.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных
Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта
Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде
Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем
При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео
Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника
Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»
«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов