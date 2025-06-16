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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Российские туристы не стали прерывать отпуска в Израиле и Иране

РСТ: российские туристы не стали прерывать отпуск в Израиле и Иране из-за ударов
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Обмен ударами баллистическими ракетами между Ираном и Израилем не заставил российских туристов прервать оплаченные отпуска в этих странах, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

При этом туроператоры прекратили продажи туров в Иран и Израиль после рекомендаций Минэкономразвития, отметили в РСТ. МИД России 13 июня также призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации.

В РСТ уточнили, что туркомпании зафиксировали небольшое количество отмен уже забронированных туров в Иран и Израиль, однако их немного, так как оба направления не являются массовыми. С теми туристами, которые находятся в обеих странах, поддерживают связь принимающие компании.

По словам представителя компании «Интурист», в Иране от компании находится экскурсионная группа. Сейчас туркомпания организует трансфер туристов до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как воздушное пространство Ирана остается закрытым. В «Интуристе» также отметили, что и Израиль, и Иран являются нишевыми направлениями, поэтому российских туристов там относительно немного.

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В целом, по данным туроператоров, речь может идти лишь о десятках отмен туров по Израилю и Ирану.

По информации РСТ, в Иране и Израиле на момент начала конфликта находилось до 500 российских туристов.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. По словам израильских властей, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, который отрицает планы по созданию ядерного оружия, в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

По последним данным, общее число погибших в Израиле с вечера 13 июня превысило 20 человек, около 700 пострадали. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, пострадали более 1,2 тыс.

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