Иран сбил израильский беспилотник производства США
Средства ПВО Ирана сбили израильский беспилотник MQ-9 Reaper производства США, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
По информации иранской гостелерадиокомпании, беспилотник сбили над городом Дехлоран у границы Ирана с Ираком.
После начала обмена ударами между Израилем и Ираном 13 июня Тегеран также сообщал о трех сбитых истребителях F-35 ВВС Израиля. В одном случае, по информации Ирана, военным удалось взять в плен женщину-пилота, однако Израиль опроверг эти сведения, как и потерю своих истребителей.
Ранее агентство Tasnim написало, что в Иране задержали двух агентов израильской разведки «Моссад», у которых нашли оборудование для 23 дронов, пусковые установки, а также более 200 кг взрывчатых веществ.
Ynet со ссылкой на источники сообщал, что задолго до начала операции «Моссад» тайно создал в Иране базу для беспилотников. В ночь на 13 июня израильские военные активировали эти дроны для атаки на пусковые установки ракет класса «земля — земля», расположенные на объекте недалеко от Тегерана.
MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. В некоторых модификациях он может быть ударным и оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов