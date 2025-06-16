Иран сбил израильский беспилотник производства США

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Средства ПВО Ирана сбили израильский беспилотник MQ-9 Reaper производства США, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

По информации иранской гостелерадиокомпании, беспилотник сбили над городом Дехлоран у границы Ирана с Ираком.

После начала обмена ударами между Израилем и Ираном 13 июня Тегеран также сообщал о трех сбитых истребителях F-35 ВВС Израиля. В одном случае, по информации Ирана, военным удалось взять в плен женщину-пилота, однако Израиль опроверг эти сведения, как и потерю своих истребителей.

Ранее агентство Tasnim написало, что в Иране задержали двух агентов израильской разведки «Моссад», у которых нашли оборудование для 23 дронов, пусковые установки, а также более 200 кг взрывчатых веществ.

Ynet со ссылкой на источники сообщал, что задолго до начала операции «Моссад» тайно создал в Иране базу для беспилотников. В ночь на 13 июня израильские военные активировали эти дроны для атаки на пусковые установки ракет класса «земля — земля», расположенные на объекте недалеко от Тегерана.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. В некоторых модификациях он может быть ударным и оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.