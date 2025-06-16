ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты по Израилю с территории Йемена

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

В ряде районов Израиля прозвучала воздушная тревога после запуска ракеты с территории Йемена, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Позже ЦАХАЛ уточнила, что ракета, запущенная с территории Йемена, упала, не долетев до израильской территории.

15 июня йеменские хуситы («Ансар Аллах») заявили о запуске вместе с Ираном двух баллистических ракет по Израилю, нацеленных на «чувствительные израильские вражеские цели» в районе Тель-Авива. При этом израильские военные чиновники заявляли, что им неизвестно о каких-либо ракетах, выпущенных с территории Йемена.

О запуске ракеты хуситами ЦАХАЛ также сообщала в пятницу, 13 июня, при этом «Ансар Аллах» не взяла на себя ответственность за запуск. Тогда в результате удара были ранены пять палестинцев в городе Саир недалеко от Хеврона на юге Западного берега реки Иордан.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранской армии. Как указали власти Израиля, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.

Власти Ирана отвергли обвинения в разработке ядерного оружия и в ответ атаковали Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.

По последним данным, общее число погибших в Израиле с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, превысило 20 человек, число пострадавших от иранских атак составило почти 700 человек. По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, более 1,2 тыс. пострадали.