 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Иран заявил о еще одном сбитом израильском истребителе F-35

Истребитель F-35 ВВС Израиля
Истребитель F-35 ВВС Израиля (Фото: Ohad Zwigenberg / AP / ТАСС)

Средства ПВО сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля, пилот катапультировался, его судьба неизвестна, сообщила IRIB со ссылкой на Департамент по связям с общественностью армии Ирана.

Материал дополняется

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Над Египтом заметили вспышки на фоне взаимных атак Ирана и Израиля Политика, 14:45
Иран заявил о еще одном сбитом израильском истребителе F-35 Политика, 14:29
Израиль заявил о ликвидации 9 ученых и экспертов ядерной программы Ирана Политика, 14:12
ЦСКА подписал контракт с лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ Спорт, 14:09
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
«Росатом» возглавит консорциум по строительству АЭС в Казахстане Экономика, 13:56
Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 274 Общество, 13:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Командир отряда рассказал об уловке, позволившей взять Петровское в ДНР Политика, 13:54
Украина получила еще 1200 тел погибших военных Политика, 13:50
Уимблдон снова обязал россиян подписать декларации о нейтралитете Спорт, 13:45
Умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова Общество, 13:42
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан Общество, 13:20
Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после атаки Израиля Политика, 13:04