Иран заявил о еще одном сбитом израильском истребителе F-35

Истребитель F-35 ВВС Израиля (Фото: Ohad Zwigenberg / AP / ТАСС)

Средства ПВО сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля, пилот катапультировался, его судьба неизвестна, сообщила IRIB со ссылкой на Департамент по связям с общественностью армии Ирана.



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