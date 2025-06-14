Иран заявил о еще одном сбитом израильском истребителе F-35
Средства ПВО сбили еще один истребитель F-35 ВВС Израиля, пилот катапультировался, его судьба неизвестна, сообщила IRIB со ссылкой на Департамент по связям с общественностью армии Ирана.
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