Минобороны сообщило о ночном ударе по Киеву
Минобороны сообщило, что ночью был нанесен групповой удар по военным объектам на Украине, в том числе в Киеве.
В военном ведомстве уточнили, что удары в украинской столице были нанесены по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Также целями были пункты управления армией, вооружение и техника, военные аэродромы и склады.
Минобороны заявило, что все назначенные объекты поражены.
Издание «Страна.ua» сообщало, что утром из-за взрывов часть Киева заволокло дымом, пожар в пригороде — Борисполе — удалось потушить ближе к 11 утра. Администрация города также сообщала о пожарах на складах в Оболонском районе Киева.
По словам мэра Виталия Кличко, в результате массированной атаки дронов пострадали четыре человека.
Украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале назвал ночной удар по Киеву одним из самых мощных, а также сообщил, что дроны и ракеты атаковали Одесскую, Днепропетровскую и Черниговскую области. Он потребовал от стран Запада жесткого давления, чтобы «принудить Россию к миру».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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