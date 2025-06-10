Минобороны сообщило о ночном ударе по Киеву

Целями ударов были военные предприятия, а также центры управления украинской армией

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Минобороны сообщило, что ночью был нанесен групповой удар по военным объектам на Украине, в том числе в Киеве.

В военном ведомстве уточнили, что удары в украинской столице были нанесены по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Также целями были пункты управления армией, вооружение и техника, военные аэродромы и склады.

Минобороны заявило, что все назначенные объекты поражены.

Издание «Страна.ua» сообщало, что утром из-за взрывов часть Киева заволокло дымом, пожар в пригороде — Борисполе — удалось потушить ближе к 11 утра. Администрация города также сообщала о пожарах на складах в Оболонском районе Киева.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате массированной атаки дронов пострадали четыре человека.

Украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале назвал ночной удар по Киеву одним из самых мощных, а также сообщил, что дроны и ракеты атаковали Одесскую, Днепропетровскую и Черниговскую области. Он потребовал от стран Запада жесткого давления, чтобы «принудить Россию к миру».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.