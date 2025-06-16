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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Число жертв израильских атак в Иране выросло почти в два раза

Число жертв израильских атак в Иране за 65 часов достигло 224 человек
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Противостояние Израиля и Ирана

Число жертв израильских атак в Иране составляет 224 человека. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпура.

Согласно опубликованным данным, за 65 часов с начала израильских атак по территории исламской республики были госпитализированы 1277 человек, из них более 90% — мирные жители. 522 пациента уже выписаны из медицинских учреждений.

Среди погибших, как заявил Керманпура, есть женщины и дети.

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Фото:Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее, 15 июня, AFP со ссылкой на Минздрав Ирана сообщил о по меньшей мере 128 погибших, включая женщин и детей, а также о 900 пострадавших.

В результате иранских ударов 15 июня в Израиле погибли десять человек, более 380 получили ранения, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Обмен ударами между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, мотивируя это приближением страны к созданию ядерного оружия. Иран отрицает эти обвинения и ответил ракетными ударами по израильской территории.

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