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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Генконсульство Израиля в Петербурге приостановит работу

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Противостояние Израиля и Ирана

Израиль временно закроет генеральное консульство в Санкт-Петербурге с 16 июня, сообщила дипмиссия в телеграм-канале.

«Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что обновления по поводу возобновления работы консульства будут размещены в социальных сетях

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Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Накануне Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки в регионе. Туроператорам и агентствам предложили временно приостановить продвижение и продажу туров по этим направлениям.

Россиянам, уже находящимся в этих странах, посоветовали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и строго соблюдать их рекомендации. Операторам предписано информировать туристов о текущей ситуации, возможностях расторжения договоров и изменении условий поездки.

В министерстве напомнили, что в случае отказа от тура до его начала туристам должны быть возвращены все средства. Если поездка уже началась, возврат осуществляется пропорционально стоимости неоказанных услуг.

Росавиация с 13 июня запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль, Иран, а также полеты над воздушным пространством этих стран, Иордании и Ирака. Ограничения действуют до 2:59 мск 26 июня 2025 года.

Воздушное пространство для гражданских лайнеров также закрыли власти Ирана, Израиля, Ирака и Иордании. Последняя впоследствии вновь открыла небо.

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Теги
Полина Минаева, Плугина Ирина
Израиль Санкт-Петербург иностранное консульство приостановка работы
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