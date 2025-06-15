Генконсульство Израиля в Петербурге приостановит работу
Израиль временно закроет генеральное консульство в Санкт-Петербурге с 16 июня, сообщила дипмиссия в телеграм-канале.
«Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — говорится в сообщении.
Представители ведомства добавили, что обновления по поводу возобновления работы консульства будут размещены в социальных сетях
Накануне Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки в регионе. Туроператорам и агентствам предложили временно приостановить продвижение и продажу туров по этим направлениям.
Россиянам, уже находящимся в этих странах, посоветовали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и строго соблюдать их рекомендации. Операторам предписано информировать туристов о текущей ситуации, возможностях расторжения договоров и изменении условий поездки.
В министерстве напомнили, что в случае отказа от тура до его начала туристам должны быть возвращены все средства. Если поездка уже началась, возврат осуществляется пропорционально стоимости неоказанных услуг.
Росавиация с 13 июня запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль, Иран, а также полеты над воздушным пространством этих стран, Иордании и Ирака. Ограничения действуют до 2:59 мск 26 июня 2025 года.
Воздушное пространство для гражданских лайнеров также закрыли власти Ирана, Израиля, Ирака и Иордании. Последняя впоследствии вновь открыла небо.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов