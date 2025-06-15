Около 200 россиян пересекли границу Ирана с Азербайджаном

Группа оказавшихся в Иране на фоне эскалации конфликта с Израилем россиян, среди которых ученые и симфонический оркестр, пересекла границу с Азербайджаном, рассказала РБК член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

«Завтра вылетаем в Москву», — сообщила она.

Сидоренко и другие ученые приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС.

Почти 200 россиянам пришлось «очень долго ждать» открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа, рассказала Сидоренко «РИА Новости».

После этого группа пешком перешла границу. В Азербайджане для россиян подготовили комфортабельные автобусы, которые доставят группу в гостиницу в Баку.

«Пограничники принимают с большой теплотой. Посольство России в Азербайджане ежеминутно обеспечивает комфорт, организует все процессы», — добавила Сидоренко.

В Иране после эскалации конфликта с Израилем оказались также российские артисты. Их ранее эвакуировали из страны.

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами с 13 июня. Тогда Израиль объявил о начале военной операции против Ирана, которую связал с тем, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Иран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.