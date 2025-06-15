Погиб вступивший в ВСУ украинский актер из «Возвращения Мухтара-9»
Украинский актер Юрий Фелипенко, который вступил в ряды ВСУ и месяц назад отправился на службу, погиб, рассказала его жена Екатерина, сообщает издание «Фокус».
Фелипенко присоединился к ВСУ в 2024 году, прошел учебу и попал на фронт. Он служил в составе батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады. Ему было 32 года.
Актер родился в Запорожье, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
На экране Фелипенко дебютировал в 2014 году, снявшись в «Возвращении Мухтара-9», а затем появился в таких проектах, как «Отдел 44», «Что делает твоя жена» и другие. Он прославился благодаря главным ролям в сериалах «Цвет страсти» и «Обещание Богу». Играл в Киевском академическом драмтеатре на Подоле.
Зимой в зоне боев погиб музыкальный редактор украинского кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» Антон Вовк, вступивший в ВСУ. Вовк был младшим сержантом, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
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